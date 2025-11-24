Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:38 AM IST

    ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നാ​​ളെ മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നാ​​ളെ മു​ത​ൽ
    cancel


    മ​സ്ക​ത്ത്: ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​വാ​ര​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന 3x3 ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​റ​ബ് യു​വ (ആ​ൺ-​പെ​ൺ) ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നും തു​ട​ർ​ന്ന് 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ജി.​സി.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നും ഒ​മാ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ഈ ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഹ​ബ്ബാ​യി രാ​ജ്യം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ​ബ് യു​വ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഒ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, ലബ​ന​ൻ എ​ന്നീ നാ​ല് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പു​രു​ഷ-​സ്ത്രീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മാ​ന്റെ ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ജി.​സി.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കും. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലും ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും ര​ണ്ട് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​മാ​ൻ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻജി​നീ​യ​ർ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ ന​ആ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഗെ​യിം​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ 3x3 ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ഇ​ന​മാ​യ​താ​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​നി ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ച​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ന​ആ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള 3x3 ചാ​ല​ഞ്ച​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​മാ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ന്റ് ഒ​മാ​ന്റെ കാ​യി​ക-​ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:basketballchampionshipgulfnews
    News Summary - Since the day of the basketball championship
    Similar News
    Next Story
    X