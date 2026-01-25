Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    25 Jan 2026 12:17 PM IST
    25 Jan 2026 12:17 PM IST

    സി​ലാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    സി​ലാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    സി​ലാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മാ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് എം.​ഡി അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബ​ർ​ക്ക: ഒ​മാ​നി​ലെ സി​ലാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സി​ലാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ (എ​സ്.​എം.​കെ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ ഫോ​ർ സീ​സ​ൺ​സ് വി​ല്ലാ​സ് ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ട ക​ലാ-​കാ​യി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ്, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങും വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്നു. ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മാ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് എം.​ഡി​യും ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ശാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മ​ക്ക ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി, മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ , ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കു​മ്പ​ള​ത്ത് ശ​ങ്ക​ര​പി​ള്ള, മ​ല​യാ​ളം വി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കൈ​ര​ളി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ൽ സ​ലാ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് എം.​ഡി. സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് രം​ഗ​ത്ത് സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, ദ​ഫ്‌​മു​ട്ട്, മാ​ജി​ക് ഷോ, ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് സി.​എ​ച്ച്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സൈ​ദ് ശി​വ​പു​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി.​കെ. ല​ത്തീ​ഫ്, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് തൃ​ശൂ​ർ, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ദാ​സ് ചാ​ലൊ​ലി, നൗ​ഷാ​ദ് പി.​കെ, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഹാ​ജി, ഷ​ഹീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ജ​ബ്ബാ​ർ അ​ലി​യാ​ർ കു​ഞ്ഞു, മ​നോ​ജ്, റ​ഷീ​ദ് വെ​ളി​യം​കോ​ട്, ല​ത്തീ​ഫ്, സു​മേ​ഷ് ലാ​ൽ, പ​ർ​വേ​സ്, ഷ​ഫീ​ർ, ജി​ഹാ​ദ്, ജ​യേ​ഷ്, ഹ​കീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

