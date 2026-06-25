Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightത്വാഖ അഹമ്മദ്‌...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 8:39 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 8:39 PM IST

    ത്വാഖ അഹമ്മദ്‌ മുസ്‌ലിയാർ അനുസ്‌മരണവുമായി എസ്‌.ഐ.സി സലാല

    text_fields
    bookmark_border
    ത്വാഖ അഹമ്മദ്‌ മുസ്‌ലിയാർ അനുസ്‌മരണവുമായി എസ്‌.ഐ.സി സലാല
    cancel

    സലാല: അന്തരിച്ച സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം ത്വാഖ അഹമ്മദ്‌ മുസ്‌ലിയാർ അനുസ്‌മരണവും മയ്യത്ത്‌ നമസ്‌കാരവും എസ്‌.ഐ.സി സലാലയുടെ നേത്യത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. മസ്ജിദ് റവാസിൽ നടന്ന പ്രാർഥനക്ക്‌ സ്വദേശി പ്രമുഖൻ അഹ്‌മദ് മുഹമ്മദ് ഹൈദ്രോസ് ബാഉമർ നേതൃത്വം നൽകി. അസുസ്മരണ യോഗത്തിൽ എസ്‌.ഐ സി വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ അബ്‌ദുൽ ഹമീദ്‌ ഫൈസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    റഷീദ്‌ കൽപറ്റ ( കെ.എം.സി.സി ), റഫീഖ്‌ ( ഐ.സി.എഫ്‌ ), നാസർ പെരിങ്ങത്തൂർ , ആർ.കെ.അഹമ്മദ്‌ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അറിവും ആത്മീയതയും കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സ്വാധിനിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും ലാളിത്യവും വിനയവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം മാത്രകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പകർന്ന് തന്ന മൂല്യങ്ങൾ സ്‌മരിക്കപ്പെടുമെന്നും സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞു. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഫൈസി പ്രാർഥന നിർവഹിച്ചു. എസ്‌.ഐ.സി സെക്രട്ടറി റസാഖ്‌ നന്ദി പറഞ്ഞു.

    സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവും, കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മംഗളൂരു കീഴൂർ സംയുക്ത ഖാസിയുയുമായിരുന്നു ത്വാഖ അഹ്‌മദ് അൽ അസ്ഹരി. ദീർഘകാലം ത്വാഖയിലെ ജാമിഅ ശൈഖത്തു സൽമ മസ്ജിദിലെ ഇമാമുമായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:commemorationsalalahSIC
    News Summary - SIC Salalah hosts commemoration event for Thwaka Ahmed Musliyar
    Similar News
    Next Story
    X