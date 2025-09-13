Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:47 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ​ലാ​ല: ‘സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ലാ​ല മ​സ്ജി​ദ് ഉ​മ​ർ റ​വാ​സി​ൽ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹാ​ജി മ​ണി​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ റ​ഹ്മാ​നി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​പി. അ​ബ്ദു സ​ലാം ഹാ​ജി, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. റ​യീ​സ് ശി​വ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല മാ​സ്റ്റ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

