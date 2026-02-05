Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    5 Feb 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    5 Feb 2026 10:54 AM IST

    ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു

    ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ​ഖൂ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഷ​ട്ടി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ​ഖൂ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​സ്റ്റ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഷ​ട്ടി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്-​സീ​സ​ൺ 3 സ​മാ​പി​ച്ചു. എ.​എം.​എം സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​റീ​ന ഗാ​ല ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ഹിം​നി​ഷ്-​പ്ര​വീ​ൺ, അ​ജ്നാ​സ്-​ഇ​ജാ​സ് അ​ലി, ഷി​ജി​ൽ-​ഷാ​നി​ദ്, ഷാ​ൻ-​അ​ബ്ദു സ​ലാം, അ​ഭി​ജി​ത്-​അ​ക്ഷ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ഹീം വ​റ്റ​ലൂ​ർ, അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്,നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്കേ​രി, എം.​ടി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ സ​ലാ​മ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് അ​ലി ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി. മു​നീ​ർ ടി.​പി., സു​ഹൈ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം പാ​വ​റ​ട്ടി, അ​മീ​ൻ ഹു​ദ​വി, ഡോ. ​ആ​ബി​ദ്, ഇ​ക്ബാ​ൽ കു​നി​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ, ഇ​ജാ​സ്, അ​ൻ​സാ​ർ, മു​സ്ത​ഫ, ഷ​മീ​ർ തെ​റ്റ​യി​ൽ, ശ​ഹാ​ദ​ബ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​ജ്നാ​സ്, ഹാ​ഷി​ർ, നാ​സ​ർ, സ​ലാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കെ.​വി.​ടി, സ​ജീ​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

