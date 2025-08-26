Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:50 PM IST

    ചെമ്മീൻ സീസണിന് അടുത്തമാസം തുടക്കമാകും

    Shrimp
    ചെമ്മീൻ 

    മ​സ്ക​ത്ത്: ചെ​മ്മീ​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന സീ​സ​ൺ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് തു​ട​ങ്ങും. സീ​സ​ൺ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നു​മാ​സം​വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, ജ​ല​വി​ഭ​വ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​വും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും കാ​ര​ണം ചെ​മ്മീ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ, ദോ​ഫാ​ർ, അ​ൽ വു​സ്ത എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സീ​സ​ൺ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ചെ​മ്മീ​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ഈ ​ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ള​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ 12 ഇ​നം ചെ​മ്മീ​നു​ക​ൾ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മ​സി​റ ദ്വീ​പ്, മാ​ഹൂ​ത്ത്, അ​ൽ വു​സ്ത​യു​ടെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ​യു​ടെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ചെ​മ്മീ​ൻ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ചെ​മ്മീ​ന്‍ പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. വി​ല​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ചെ​മ്മീ​ന്‍ പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍. നീ​ണ്ട 60 ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​വ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം വ​ന്‍ ചാ​ക​ര പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍.

