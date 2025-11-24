Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:40 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 2026 ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ നി​രോ​ധ​നം
    ഒ​മാ​നി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു
    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​മാ​നി​ക​ൾ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) 

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത സീ​സ​ൺ ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ-​ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 1 മു​ത​ൽ 2026 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​രും.

    നി​രോ​ധ​ന​കാ​ലം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​യി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ചെ​മ്മീ​ൻ വി​പ​ണ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും അ​വ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ചെ​മ്മീ​ൻ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​ചെ​മ്മീ​ൻ നി​രോ​ധ​ന​കാ​ല​ത്ത് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്താ​നും ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നും അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി​ല്ല. ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത നി​രോ​ധ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ജ​ല​സ​മ്പ​ത്ത് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. നി​ർ​ദി​ഷ്ട കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടി​ത്തം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ 5,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ​യാ​ണ് പി​ഴ.

    കൂ​ടാ​തെ, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യോ സ്ഥി​ര​മാ​യോ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര​ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ൽ​പാ​ദ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വ​ർ​ഷം​തോ​റും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ കൃ​ഷി-​മ​ത്സ്യ-​ജ​ല വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​റു​ള്ള​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സെ​പ്തം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​ത് മൂ​ന്നു​മാ​സം തു​ട​രും. സെ​പ്തം​ബ​ർ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ, ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​റു​ള്ള​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ വീ​ണ്ടും നി​രോ​ധ​ന​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടിത്ത സീ​സ​ൺ തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ക്കി​യ, ദോ​ഫാ​ർ, അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. മ​സി​റ ദ്വീ​പ്, മ​ഹൂ​ത്, അ​ൽ വു​സ്ത തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശം, ദ​ക്ഷി​ണ ശ​ർ​ക്കി​യ തീ​ര​വ​ല​യം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ.​

    ഈ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ​പി​ടു​ത്ത​വും വി​പ​ണ​ന​വും മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​യ​വി​ക്ര​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഒ​മാ​നി​ലെ ക​ട​ലി​ൽ 12 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ധി​കം ചെ​മ്മീ​ൻ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:fishingshrimpgulfnewsOman
