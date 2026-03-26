Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമത്രയിൽ കടകൾ തുറന്നു;...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 March 2026 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 1:46 PM IST

    മത്രയിൽ കടകൾ തുറന്നു; വീണ്ടും വെള്ളം കയറി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

     മത്ര സൂഖിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് വെള്ളക്കെട്ടുയർന്നപ്പോൾ പ്രയാസത്തിലായ കച്ചവടക്കാർ

    മത്ര: ദിവസങ്ങളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മത്ര സൂഖ് പ്രതീക്ഷയോടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും മഴയെത്തിയത് വ്യാപാരികളെ പ്രയാസത്തിലാക്കി. കാര്യമായ കച്ചവടങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ദിവസങ്ങളായി പൂട്ടിക്കിടന്നതിനാൽ കട വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലികളില്‍ മുഴുകുകയായിരുന്നു കച്ചവടക്കാര്‍. എന്നാല്‍, രാവിലെ കണ്ട തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിന് അല്‍പായുസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ടോടെ അന്തരീക്ഷം കറുക്കുകയും മഴയെത്തുകയും ചെയ്തു. അതാൊടെ കച്ചവടക്കാരുടെ മുഖവും മ്ലാനമയമായി‌. വൈകീട്ട് 5.30ഓടെ വീണ്ടും മഴയെത്തി. ഇതോടെ സൂഖിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം കച്ചവടക്കാരും കടയടക്കുകയായിരുന്നു. സൂഖിലെ ഉയരമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കടകള്‍ ഭാഗികമായി തുറന്നു. മഴ കനത്തതോടെ സൂഖിലൂടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:matrashops openedOman
    News Summary - Shops reopen in Matara; water rises again
    X