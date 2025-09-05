Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 11:20 AM IST

    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും അ​നു​ക​ര​ണീ​യ​മാ​യ മാ​തൃ​ക ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യി​രു​ന്നു ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മൊ​ബേ​ല കൂ​ട്ടു​ക​റി റ​സ്റ്റ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മം യാ​കൂ​ബ് തി​രൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ.​വി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​ക്കൂ​ൽ, ജാ​ഫ​ർ ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ്, ന​സൂ​ർ ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ്, സാ​ദി​ക് കു​റു​വ, അ​മീ​ർ ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ന്നോ​ൽ, റ​ഫീ​ക്ക് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം,സാ​ദി​ക് മ​ത്ര,താ​ജു​ദ്ധീ​ൻ പ​ള്ളി​ക്ക​ര,മൊ​യ്‌​തു ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, റ​ഷീ​ദ് ഹാ​ജി നി​സ്‍വ, ഫാ​സി​ൽ റൂ​വി, സ​മീ​ർ ധ​ർ​മ​ടം, സ​ഫീ​ർ മൊ​ബെ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​യാ​നി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന നി​ർ​വാ​ഹി​ച്ചു. ശു​ഹൈ​ബ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ൻ.​എ.​എം ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsmemorialgulf news oman
    News Summary - Shihab Thangal Memorial Association
    Similar News
    Next Story
    X