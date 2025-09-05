ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണ സംഗമംtext_fields
മസ്കത്ത്: സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും അനുകരണീയമായ മാതൃക ജീവിതം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച മഹാനായിരുന്നു ശിഹാബ് തങ്ങളെന്ന് മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണ സംഗമത്തിൽ ഓർമപ്പെടുത്തി. മൊബേല കൂട്ടുകറി റസ്റ്ററന്റ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമം യാകൂബ് തിരൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് പി.എ.വി അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് കാക്കൂൽ, ജാഫർ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, നസൂർ ചപ്പാരപ്പടവ്, സാദിക് കുറുവ, അമീർ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ, ഇസ്മായിൽ പുന്നോൽ, റഫീക്ക് ശ്രീകണ്ഠപുരം,സാദിക് മത്ര,താജുദ്ധീൻ പള്ളിക്കര,മൊയ്തു തളിപ്പറമ്പ്, റഷീദ് ഹാജി നിസ്വ, ഫാസിൽ റൂവി, സമീർ ധർമടം, സഫീർ മൊബെല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
മുഹമ്മദ് ബയാനി പ്രാർത്ഥന നിർവാഹിച്ചു. ശുഹൈബ് പാപ്പിനിശ്ശേരി സ്വാഗതവും എൻ.എ.എം ഫാറൂഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register