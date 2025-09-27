Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:44 AM IST

    താഖയിലെ ശൈഖ് മുസ്തഹൈൽ മസ്ജിദ് തുറന്നു; 4600 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാം

    താഖയിലെ ശൈഖ് മുസ്തഹൈൽ മസ്ജിദ് തുറന്നു; 4600 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാം
    സ​ലാ​ല: മ​ത സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന് പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി ശൈ​ഖ് മു​സ്ത​ഹൈ​ൽ മ​സ്ജി​ദ്.താ​ഖ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ് മു​സ്ത​ഹൈ​ൽ ബി​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​അ്ഷാ​നി മ​സ്ജി​ദ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം. ഒ​മാ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി ഡോ. ​ക​ഹ്ലാ​ൻ ബി​ൻ ന​ബ്ഹാ​ൻ അ​ൽ ഖ​റൂ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജു​മു​അ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം.

    9123 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ള്ളി​യി​ൽ 4600 വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​കും. പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ഹാ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ഹാ​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ മു​റ്റം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​കു​ക. ഒ​മാ​നി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ ഭം​ഗി​കൂ​ട്ടു​ന്ന പ​ള്ളി​യി​ൽ മ​ത​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ, ച​രി​ത്രം, ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 8000 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ള്ള വി​ശാ​ല ലൈ​ബ്ര​റി​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത​പ​ര​വും ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വു​മെ​ല്ലാം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും താ​ഖ നി​വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Girl in a jacket

    TAGS:mosqueGulf NewsOman Newspraytaqa
    News Summary - Sheikh Mustahail Mosque in Taqa opens; 4600 people can pray at the same time
