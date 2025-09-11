Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:33 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റു​മാ​യി ‘ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്’

    ഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റു​മാ​യി ‘ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്’
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ നാ​ളി​കേ​ര​രു​ചി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കി ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ‘ഷ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്’ പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​യ ‘ഷാ​ഹി കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റ്’ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.മ​ല​ബാ​ർ തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തെ തെ​ങ്ങി​ൻ​തോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള തേ​ങ്ങ​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​aർ​വം തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഷാ​ഹി കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റ്, വി​പ​ണി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ക​യാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ, ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ദ്ധ്യ​ത​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി, സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാ​നും രു​ചി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്നം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തേ​ങ്ങ മു​ഴു​വ​നാ​യി അ​ര​ച്ചാ​ണ് ഷാ​ഹി കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലൂ​ടെ ഫൈ​ബ​ർ, കൊ​ഴു​പ്പ് എ​ന്നി​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​വു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, കൊ​ക്ക​ന​ട്ട് മി​ൽ​ക്കി​ൽ നി​ന്നും കൊ​ക്ക​ന​ട്ട് മി​ൽ​ക്ക് പൗ​ഡ​റി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ‘ഷാ​ഹി കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റ്’ യ​ഥാ​ർ​ഥ തേ​ങ്ങ​യു​ടെ ഗു​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു.

    ക​റി​ക​ൾ, ഗ്രേ​വി​ക​ൾ, മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഇ​നി തേ​ങ്ങ അ​ര​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല, പാ​ൽ പി​ഴി​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ചെ​റു​ചൂ​ടു​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ഈ ​പേ​സ്റ്റ്, മൂ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങ് വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് പാ​യ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ശു​ദ്ധ​മാ​യ തേ​ങ്ങാ​പാ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ചി​ക്ക​ൻ, മ​ത്സ്യം, മാം​സം, പ​ച്ച​ക്ക​റി തു​ട​ങ്ങി തേ​ങ്ങ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് മു​ത​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഷാ​ഹി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ളി​കേ​ര​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ രു​ചി​യും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ ‘ഷാ​ഹി കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റ്’ അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഗ്രോ​സ​റി​ക​ളി​ലും ഷാ​ഹി കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പേ​സ്റ്റ് ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:Gulf Newsoman marketOman NewsShahi Foods and Spices
