Madhyamam
    Oman
    date_range 29 Oct 2025 10:55 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 10:56 AM IST

    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ലി​ന് രാ​ജ​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഇ​ന്ന്

    റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​വി​ക​താ​വ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണാ​ഘോ​ഷം
    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ലി​ന് രാ​ജ​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഇ​ന്ന്
    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ലി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഏ​ഴാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ലി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കും. ‘ഗ്ലോ​റി ഓ​ഫ് ദ ​സീ​സ് 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ- ര​ണ്ടി​ന്റെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ഒ​മാ​ൻ​തീ​ര​ത്ത് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നി​ടെ


    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഈ ​യാ​ത്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​കം ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ആ​റു​മാ​സം കൊ​ണ്ട് 18,000 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ല​ധി​കം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ 30 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. 15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 24 തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ബാ​ബ്- ര​ണ്ട് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു.

    ക​പ്പ​ലി​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ച​ട​ങ്ങ് സ​യ്യി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ നാ​വി​ക​താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സ​ലിം അ​ൽ ഹ​ബ്സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​യു​ധ​സേ​ന മേ​ധാ​വി​മാ​രും മ​റ്റ് സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​ര​മി​ച്ച സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

