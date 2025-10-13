Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:51 AM IST

    ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ -ര​ണ്ട്’ ജി​ദ്ദ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ -ര​ണ്ട്’ ജി​ദ്ദ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ -ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ൽ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഏ​ഴാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ (ആ​ർ.​എ​ൻ.​ഒ) ക​പ്പ​ലാ​യ ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ -ര​ണ്ട്’ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു. ക​പ്പ​ലി​ന്റെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വി​ലെ സ്റ്റോ​പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട്’ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 10 ല​ക്ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​മു​ദ്രോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘സെ​യി​ൽ ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം ഫെ​സ്റ്റി​വ’​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​വെ​യാ​ണ് തി​ള​മാ​ർ​ന്ന നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി​യ ക​പ്പ​ലി​ൽ ജൂ​ലി എ​ന്ന ഡ​ച്ച് പെ​ൺ​കു​ട്ടി ത​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തോ​ടെ​യ​ണ് ദ​ശ​ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സീ ​അം​ബാ​സ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് ക​പ്പ​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​വും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ക​പ്പ​ലി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ലോ​ക​ജ​ന​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം, സ​മാ​ധാ​നം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സ​ത്ത​യും അ​തി​ന്റെ ശോ​ഭ​ന​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ നേ​വി​യു​ടെ (ആ​ർ‌.​എ​ൻ‌.​ഒ) ക​പ്പ​ൽ. ‘ഗ്ലോ​റീ​സ് ഓ​ഫ് ദി ​സീ​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shabab omangulfOmanJeddah portgulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Shabab Oman-Two’ at Jeddah Port
    Similar News
    Next Story
    X