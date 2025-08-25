Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:57 PM IST

    ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങി ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് സീ ​അം​ബാ​സ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ബ​ഹു​മ​തി ക​പ്പ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി
    ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങി ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട്
    cancel
    camera_alt

    ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ഐ​ക്ക​ണി​ക് ക​പ്പ​ലാ​യ ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ. സീ ​അം​ബാ​സ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​വും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ക​പ്പ​ലി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​മാ​നി വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നാ​ടോ​ടി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ നാ​വി​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ​പ്ര​ക​ട​നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ പ്ര​ക​ട​ന​വും.

    ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ ര​ണ്ട് നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌​സി​ലെ രാ​ജ​കു​മാ​രി ലോ​റ​ന്റി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​യാ​ത്രാ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​ത​യോ​ടു​ള്ള ത​ന്റെ ആ​ദ​ര​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. അ​ത്ത​രം കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തെ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ഒ​മാ​നും നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്‌​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് രാ​ജ​കു​മാ​രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്കി​ലെ എ​സ്ബ്ജെ​ർ​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന ടോ​ൾ ഷി​പ്പ്സ് റേ​സി​ൽ 2025ലെ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് ക​പ്പും ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഈ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ടം സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ ര​ണ്ടി​ന്റെ ഏ​ഴാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ലെ ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യ ക​പ്പ​ലി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ജ​ന​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം, സ​മാ​ധാ​നം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര.

    ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സ​ത്ത​യും അ​തി​ന്റെ ശോ​ഭ​ന​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ നേ​വി​യു​ടെ (ആ​ർ‌.​എ​ൻ‌.​ഒ) ക​പ്പ​ൽ. ‘ഗ്ലോ​റീ​സ് ഓ​ഫ് ദി ​സീ​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​യി​ൽ, ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ 30 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. 15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 24 തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ടും. ബ്രെ​മ​ർ​ഹാ​വ​ൻ സെ​യി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ടോ​ൾ ഷി​പ്പ്സ് റേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം മ​റ്റ് സ​മു​ദ്ര ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര​യി​ൽ 18,000 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ല​ധി​കം ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കും. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സാ​യു​ധ സേ​ന, മ​റ്റ് സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗേ​ൾ ഗൈ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 84 ട്രെ​യി​നി​ക​ളും ക്രൂ​വി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ന്റെ സൗ​ഹൃ​ദം, സ്നേ​ഹം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം ലോ​ക​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി സം​സ്കാ​രം ഓ​രോ സ്റ്റോ​പ്പി​ലും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​ച​രി​ത്രം, പു​രാ​ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SailingOman News‘Shabab Oman-2’
    News Summary - Shabab Oman-2 shined at Amsterdam Sailing Festival
    Similar News
    Next Story
    X