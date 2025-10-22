Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    22 Oct 2025 11:27 AM IST
    22 Oct 2025 11:27 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ്നേ​ഹ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി

    ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര​യി​ൽ 18,000 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ല​ധി​കം ആ​ണ് ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്
    സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ്നേ​ഹ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി
    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഏ​ഴാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ഐ​ക്ക​ണി​ക് ക​പ്പ​ലാ​യ ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ലോ​ക​ജ​ന​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം, സ​മാ​ധാ​നം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സ​ത്ത​യും അ​തി​ന്റെ ശോ​ഭ​ന​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ നേ​വി​യു​ടെ (ആ​ർ‌.​എ​ൻ‌.​ഒ) ക​പ്പ​ൽ. ‘ഗ്ലോ​റീ​സ് ഓ​ഫ് ദി ​സീ​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​യി​ൽ, ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ 30 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 24 തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു. ബ്രെ​മ​ർ​ഹാ​വ​ൻ സെ​യി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ടോ​ൾ ഷി​പ്പ്സ് റേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​​ക്കൊ​പ്പം മ​റ്റ് സ​മു​ദ്ര ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര​യി​ൽ 18,000 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സാ​യു​ധ സേ​ന, മ​റ്റ് സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗേ​ൾ ഗൈ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 84 ട്രെ​യി​നി​ക​ളും ക്രൂ​വി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ സൗ​ഹൃ​ദം, സ്നേ​ഹം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം ലോ​ക​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ സ​മു​ദ്ര ച​രി​ത്രം, പു​രാ​ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ു.

    യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ഉ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സീ ​അം​ബാ​സ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ നേ​ടി​യ​യ​ത്. ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്കി​ലെ എ​സ്ബ്ജെ​ർ​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന ടോ​ൾ ഷി​പ്പ്സ് റേ​സി​ൽ 2025ലെ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ്പ് ക​പ്പും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചാം​ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഈ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ടം സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

