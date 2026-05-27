Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാനിൽ കടുത്ത ചൂട്:...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 May 2026 3:06 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 3:06 PM IST

    ഒമാനിൽ കടുത്ത ചൂട്: ബർകയിൽ 46.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാനിൽ കടുത്ത ചൂട്: ബർകയിൽ 46.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
    cancel

    മസ്കത്ത്: കടുത്ത ചൂട് തുടരുന്ന ഒമാനിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ബർക്കയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തി; 46.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. വേനൽക്കാലം കടുത്തതോടെ രാജ്യത്തെ നിരവധി വിലായത്തുകളിൽ ബുധനാഴ്ച താപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    റുസ്താഖിൽ 46.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സുവൈഖിൽ 46.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും വാദി അൽ മആവിലിൽ 45.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി. നഖൽ: 45.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, സുഹാർ- 45.5ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ബിദ്ബിദ്- 45.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അൽ അമിറാത്ത്, അൽ കാമിൽ വൽ വാഫി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 45.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീതം, ഫഹൂദ്, ജഅലാൻ ബാനി ബു ഹസൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 45.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീതം രേഖപ്പെടുത്തി.

    സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത ചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉച്ചസമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OmanRecord heatHeat rises
    News Summary - Severe heat in Oman: Barka records 46.7 degrees Celsius
    Similar News
    Next Story
    X