പ്രവാസികൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ അൽ ഖുറം കമാൻഡിൽതന്നെ -ആർ.ഒ.പിtext_fields
മസ്കത്ത്: പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും അൽ ഖുറം കമാൻഡിൽതന്നെയാണ് നിലവിൽ നടത്തുന്നതെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഒമാനികൾക്കുള്ള സേവനങ്ങളാണ് അസൈബയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡ് അൽ ഖുറം പ്രദേശത്തുനിന്ന് അസൈബ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 21മുതൽ മാറ്റിയതായി നേരത്തെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തിയാണ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രവാസി പാസ്പോർട്ടുകൾ, പുതിയ റെസിഡന്റ് കാർഡുകൾ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കൽ, വിതരണം, പുതുക്കൽ, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇപ്പോഴും അൽ ഖുറം കമാൻഡിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഒമാനി പാസ്പോർട്ട് ഉടമകൾക്കുള്ള സേവനങ്ങളാണ് അസൈബയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രദേശിക മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.
