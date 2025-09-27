Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:40 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഖു​റം ക​മാ​ൻ​ഡി​ൽ​ത​ന്നെ -ആ​ർ.​ഒ.​പി

    royal oman police
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ൽ ഖു​റം ക​മാ​ൻ​ഡി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​സൈ​ബ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് അ​ൽ ഖു​റം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​സൈ​ബ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21മു​ത​ൽ മാ​റ്റി​യ​താ​യി നേ​ര​ത്തെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, പു​തി​യ റെ​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ പു​തു​ക്ക​ൽ, വി​ത​ര​ണം, പു​തു​ക്ക​ൽ, മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ൽ ഖു​റം ക​മാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഒ​മാ​നി പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​സൈ​ബ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ്ര​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Royal oman policeGulf NewsOman NewsExpatriates
    News Summary - Services for expatriates are provided by Al Qurum Command - ROP
