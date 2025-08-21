Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 21 Aug 2025 10:41 AM IST
    date_range 21 Aug 2025 10:41 AM IST

    തെ​റ്റി​ദ്ധരി​പ്പി​ച്ച് ഫ​ർ​ണീ​ച്ച​ർ വി​ൽ​പ​ന; നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    consumer protection authority
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി പ​ര​സ്യം ന​ല്‍കി പു​തി​യ വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പ​ഴ​യ ഫ​ര്‍ണി​ച്ച​റു​ക​ള്‍ വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി. 1,975 റി​യാ​ല്‍ അ​ട​ച്ച് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് ക​രാ​റി​ല്‍ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​രാ​ര്‍ പ്ര​കാ​രം ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്‍വോ​യ്‌​സ് ന​ല്‍കി​യ സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യി പ്ര​തി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​രാ​ര്‍ തു​ക തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നും 200 റി​യാ​ല്‍ പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​നും മൂ​ന്ന് മാ​സം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:furnitureGulf NewsOman NewssellingTax Authority
