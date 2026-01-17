Begin typing your search above and press return to search.
    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ; വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ സൈ​നി​കാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​എ​സി​നെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി
    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ; വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    മ​സ്ക​ത്ത്: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത അ​റ​ബ്-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​റാ​ഖ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​റാ​നെ​തി​രെ സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സൗ​ദി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​നെ​തി​രെ അ​മേ​രി​ക്ക ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ അ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ഇ​ട​പെ​ട​ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി, പേ​ര് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ യു.​എ​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്നാ​ൽ, അ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഇ​റാ​നി​നും കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി മ​റ്റൊ​രു ഗ​ൾ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​റാ​നി​ൽ യു.​എ​സോ ഇ​സ്രാ​യേ​ലോ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന ഭീ​തി ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

