Madhyamam
    Oman
    5 Dec 2025 11:52 AM IST
    5 Dec 2025 11:52 AM IST

    സീബിൽ മസ്കത്ത് ഈറ്റ് ഭക്ഷ്യമേളക്ക് തുടക്കം

    സീബിൽ മസ്കത്ത് ഈറ്റ് ഭക്ഷ്യമേളക്ക് തുടക്കം
    മ​സ്ക​ത്ത്: പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് മ​സ്ക​ത്ത് ഈ​റ്റ് ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള​ക്ക് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ സീ​ബി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രും. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഘ​ട്ടം ഡി​സം​ബ​ർ 11 മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ന​ട​ക്കും. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വും പൈ​തൃ​ക​വു​മാ​യ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നാ​ട​ൻ​ക​ലാ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പം ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ സ്റ്റോ​ളു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ഷ​ണം, വി​നോ​ദം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​യെ​ന്ന് പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

