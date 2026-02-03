Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസീ ​പ്രൈ​ഡ് സൂ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 9:21 AM IST

    സീ ​പ്രൈ​ഡ് സൂ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്: ഫൈ​റ്റി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    സീ ​പ്രൈ​ഡ് സൂ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്: ഫൈ​റ്റി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    സീ ​പ്രൈ​ഡ് സൂ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫൈ​റ്റി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ്

    Listen to this Article

    സൂ​ർ: സീ ​പ്രൈ​ഡ് സൂ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് (എ​സ്.​പി.​എ​ൽ) മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ൽ ഫൈ​റ്റി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​വ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഇ​ല​വ​​നെ അ​ഞ്ചു​വി​ക്ക​റ്റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഫൈ​റ്റി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത അ​വ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് 132 റ​ൺ​സി​ന് പു​റ​ത്താ​യി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് 11.3 ഓ​വ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് മാ​ത്രം ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്നു.

    സൂ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ താ​ര​ലേ​ല​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 200 താ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ​നി​ന്ന് 160 പേ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് 10 ടീ​മു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്കം. സീ ​പ്രൈ​ഡ് ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ എ​സ്.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ മ​റ്റു സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.

    ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ബ്, സീ ​പ്രൈ​ഡ് ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി സ​ലിം അ​ബ്ദു​ല്ല ഖ​മീ​സ് അ​ൽ ഫാ​ർ​സി, കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി ബ​ദ​ർ അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി, അ​നൂ​പ്, റ​ബീ​ഷ്, ശ്രീ​കാ​ന്ത്, സ​ലീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി​ക​ളും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സൂ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് നാ​ലാം സീ​സ​ൺ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:premier leaguechampionssoorfalconsOman
    News Summary - Sea Pride Sur Premier League: Fighting Falcons are champions
    Similar News
    Next Story
    X