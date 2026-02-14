Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Feb 2026 7:07 PM IST
    സീ പേൾസ് ജ്വല്ലറി നിസ്‌വയിൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഒമാൻ ഡയറക്ടർ ഷബീർ കെ.എ, സീ പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്‌ ജ്വല്ലറി ജനറൽ മാനേജർ റിയാസ് പി. ലത്തീഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    നിസ്‌വ : സീ പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്‌ ജ്വല്ലറിയുടെ പുതിയ ഷോറൂം നിസ്‌വയിലെ ലുലു നുജൂം മാളിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഒമാൻ ഡയറക്ടർ ഷബീർ കെ.എ, സീ പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്‌ ജ്വല്ലറി ജനറൽ മാനേജർ റിയാസ് പി. ലത്തീഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ഉദ്‌ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഫെബ്രുവരി മാസമൊട്ടാകെ വാലന്റൈൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    സീ പേൾസ് ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്‌ ജ്വല്ലറിയുടെ ഇപ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ലഘുഭാരത്തിലുള്ള ദിനംപ്രതിയുള്ള ഉപയോഗത്തിനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ, യുവജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയ സമകാലീന ഡിസൈനുകൾ, മനോഹരമായ ബ്രൈഡൽ കളക്ഷനുകൾ, ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി, പേൾസ് കളക്ഷനുകൾ, നൈപുണ്യത്തോടെ നിർമ്മിച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ ശേഖരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ആകർഷകമായ മാസ തവണ സേവിംഗ് സ്കീമുകളും മൂല്യവർധിത പർച്ചേസ് പദ്ധതികളും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

