Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:47 AM IST

    ആ​ദ്യ സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ലെ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ലെ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ ഫ​ലം ഒ​മാ​നി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ക്രെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സു​താ​ര്യ​ത​ക്കു​​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തു​വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നെ അ​തോ​റി​റ്റി കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    News Summary - School performance results for the first semester have been published.
