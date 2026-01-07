Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 12:22 PM IST

    സ്കൂ​ൾ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ഫ​ലം ഇ​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും

    സ്കൂ​ൾ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ഫ​ലം ഇ​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും
    മ​സ്ക​ത്ത്: 2025 -2026 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ലെ സ്കൂ​ൾ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ ഫ​ലം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​നി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യാ​കും ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്കൂ​ൾ പ്ര​ക​ട​ന​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 58 സ​ർ​ക്കാ​ർ -സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

    X