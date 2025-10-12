Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം...
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:10 PM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    സ്കൂ​ളി​ന്റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യി​ലെ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് 9ലെ ​ആ​ദ്യ സ്കൂ​ളി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ 90 ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, എ​ട്ട് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ആ​റ് ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി മു​റി​ക​ൾ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്, ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​ക്കും വി​പു​ല​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യു​ടെ സം​യോ​ജി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, മൂ​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ​ന്നി​ലും 2300 ൽ ​അ​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മൂ​ന്ന് സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 10 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ത്താ​വു​ന്ന ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങി​ൽ ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കും.

    സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഭാ​വി​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സി​ലെ ന​ഗ​ര ആ​സൂ​ത്ര​ക ഫാ​തെ​ൻ ബി​ൻ​ത് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഫ​റ്റീ​രി​യ​ക​ൾ, മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് മു​റി​ക​ൾ, റൂ​ഫ്‌​ടോ​പ്പ് ഗാ​ർ​ഡ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യെ സു​സ്ഥി​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​ക്കും. പ​രി​സ്ഥി​തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വും വി​നോ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഈ ​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ. ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ ഇ​തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ട് അ​ധി​ക മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, ഈ ​മാ​തൃ​ക മ​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. സ്കൂ​ളു​ക​ളെ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ന​ങ്കൂ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsschool constructionSultan Haitham City
    News Summary - School construction in Sultan Haitham City is progressing
    Similar News
    Next Story
    X