Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:31 AM IST

    സ​ലാ​ല ഹാ​ഫ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ജീ​വി​തം ചെല​വ​ഴി​ച്ച സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​യി കു​ശ​ലാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി
    surprise visit
    ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ പ​ത്‌​നി​യു​മാ​യ അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഹാ​ഫ

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യപ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഹാ​ഫ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത സ്ത്രീ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ പ്രി​യ പ​ത്‌​നി​യു​മാ​യ അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ പോ​ലെ ല​ളി​ത​വും മാ​ന്യ​വു​മാ​യ വ​സ്ത്ര​മ​ണി​ഞ്ഞ് നി​ശ്ശബ്ദ​മാ​യാ​ണ് കു​ന്തി​രി​ക്ക​ത്തി​ന്റെ സു​ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള സൂ​ഖി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ചെ​ന്ന​ത്.


    സൂ​ഖി​ലെ സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ട് അ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളെ​ന്ന പോ​ലെ അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ ത​നി​ക്ക് അ​ക​മ്പ​ടി​യൊ​ന്നും വേ​ണ്ടാ​യെ​ന്ന​തി​ന്റെ നേ​ർ​കാ​ഴ്ചയാ​ണ് ഹാ​ഫ​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ജീ​വി​തം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച സ്ത്രീ​ക​ൾ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി വ​ന്ന് കു​ശ​ല​ാന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ചി​ല​ർ കൈ​പി​ടി​ച്ചു, മ​റ്റു ചി​ല​ർ ക​ണ്ണു​നീ​ർ പൊ​ഴി​ച്ചു. ചി​ല​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി​യോ​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ മാ​ത്രം. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളെ അ​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം കേ​ട്ടു. ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു.

    അ​വ​രു​ടെ ആ​ലിം​ഗ​ന​വും സാ​മീപ്യ​വും സ​മീ​പ​ന​വും ഏ​തൊ​രു പ്ര​സം​ഗ​ത്തേ​ക്കാ​ളും ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹാ​ഫ​യി​ൽ പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത് മാ​ന​വ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​ണ്. പ്രോ​ട്ടോ​കാ​ളി​ന്റെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു​ക​ളു​ടെ അ​ക​ല​മി​ല്ലാ​തെ ഹാ​ഫ​യി​ൽ പ​ങ്കി​ട്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​ത്വം മാ​ത്രം. അ​മ്മ​യാ​യും, സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യും മ​ക​ളാ​യും സ്ത്രീ ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത ലാ​ളി​ത്യ​വും ക​രു​ത​ലി​ന്റെ സ​മീ​പ​ന​വും കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഓ​രോ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളും കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്.

    Gulf NewsOman NewssalalahSurprise Visit
