    Oman
    date_range 30 Sept 2025 12:08 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 12:08 PM IST

    ‘സേവ് ലൈഫ് മെഡി പ്രോഗ്രാം’ സംഘടിപ്പിച്ചു

    ‘സേവ് ലൈഫ് മെഡി പ്രോഗ്രാം’ സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സേ​വ് ലൈ​ഫ് മെ​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സീ​റ​ത്തു​സ​യ്യി​ദി​ൽ കൗ​നൈ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡി.​കെ. ഐ.​സി.​സി ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘സേ​വ് ലൈ​ഫ് മെ​ഡി പ്രോ​ഗ്രാം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം 50 ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹാ​ഷിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ഫ്താ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ട്രെ​യ്ന​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​സ​ഞ്ജീ​വ് നാ​യ​ർ, ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ​െട്ര​യി​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ സി.​പി.​ആ​ർ ന​ൽ​ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ​ണം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യാ​ൽ, വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​തം ഏ​റ്റാ​ൽ, വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യാ​ൽ, തു​ട​ങ്ങി​യ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​നി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വാ​യി മെ​മ​ന്റോ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ലാ​ൽ ഖാ​സി​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി മ​സ്ക​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ​റ​ഫ് ക​ട്ട​പ്പ​ന സം​സാ​രി​ച്ചു.ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി മ​സ്ക​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ ചേ​ന​പ്പാ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും റൂ​വി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ദീ​ർ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

