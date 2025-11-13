Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 9:00 AM IST

    ക്രൂയിസ് അറേബ്യ സഖ്യത്തിൽ സൗദിയും ഖത്തറും; സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഒമാൻ

    ക്രൂയിസ് അറേബ്യ സഖ്യത്തിൽ സൗദിയും ഖത്തറും; സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഒമാൻ
    മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഖ​സ​ബ് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ ക്രൂ​യി​സ് ഷി​പ്പി​നെ ഒ​മാ​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ക​ലാ​രൂ​പം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ (ഇടത്), ഖ​സ​ബ് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ​ിനോ​ദ​

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്റ്റാ​ൾ 

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക്രൂ​​യി​​സ് അ​​റേ​​ബ്യ അ​​ല​​യ​​ൻ​​സി​​ന്റെ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക വി​​പു​​ലീ​​ക​​ര​​ണ ക​​രാ​​റി​​നെ സ്വാ​​ഗ​​തം ചെ​​യ്ത് ഒ​​മാ​​ൻ. അ​​റേ​​ബ്യ​​ൻ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ ക്രൂ​​സ് ടൂ​​റി​​സം മേ​​ഖ​​ല വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലും ഗ​​ൾ​​ഫ് മേ​​ഖ​​ല​​യെ ആ​​ഗോ​​ള​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ മു​​ൻ​​നി​​ര ക്രൂ​​യി​​സ് ല​​ക്ഷ്യ​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലും ഈ ​​നീ​​ക്കം പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ഒ​​മാ​​ൻ പൈ​​തൃ​​ക-​​ടൂ​​റി​​സം മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം അ​​റി​​യി​​ച്ചു. ക്രൂ​​യി​​സ് സൗ​​ദി, ഖ​​ത്ത​​ർ ടൂ​​റി​​സം എ​​ന്നി​​വ ക്രൂ​​യി​​സ് അ​​റേ​​ബ്യ അ​​ല​​യ​​ൻ​​സി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്ന​​തോ​​ടെ ​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ ടൂ​​റി​​സ​​ത്തി​​ന്റെ വി​​ക​​സ​​ന സാ​​ധ്യ​​ത​​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് ​തെ​​ളി​​യു​​ന്ന​​ത്.

    ഗ​​ൾ​​ഫ് മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ സ​​മു​​ദ്ര​​ശേ​​ഷി​​യും സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളും പ്ര​​യോ​​ജ​​ന​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി സ്ഥി​​ര​​ത​​യു​​ള്ള ആ​​ഗോ​​ള ക്രൂ​​യി​​സ് ഹ​​ബ്ബ് രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ക​​രാ​​റി​​ന്റെ ല​​ക്ഷ്യം. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ വി​​വി​​ധ തു​​റ​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളും വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​ര​​കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളും ത​​മ്മി​​ൽ ബ​​ന്ധം ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടും. ക്രൂ​​യി​​സ് അ​​റേ​​ബ്യ സ​​ഖ്യം വ​​ഴി അം​​ഗ​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ത​​മ്മി​​ൽ സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ടൂ​​റി​​സം സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ക, തു​​റ​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ക്ഷേ​​പം വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ക, സം​​യു​​ക്ത മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റി​​ങ് പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ക, പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന മി​​ക​​വി​​നും വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​ക്ക​ും ഉ​​ചി​​ത​​മാ​​യ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​ർ​െ​​പ്പ​​ടു​​ത്തു​​ക എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന​​ത്.

    ‘ക്രൂ​​യി​​സ് അ​​റേ​​ബ്യ​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​വും സ​​ഖ്യ​​ത്തി​​ന്റെ വ്യാ​​പ​​ന​​വും ഒ​​മാ​​നി​​ലെ ക്രൂ​​യി​​സ് ടൂ​​റി​​സം മേ​​ഖ​​ല​​ക്ക് പു​​തി​​യ ക​​രു​​ത്ത് ന​​ൽ​​കു​​മെ​​ന്ന് പൈ​​തൃ​​ക-​​ടൂ​​റി​​സം മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം ടൂ​​റി​​സം അ​​ണ്ട​​ർ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി അ​​സ്സാ​​ൻ ഖാ​​സിം അ​​ൽ ബു​​സൈ​​ദി പ​​റ​​ഞ്ഞു. ആ​​ഗോ​​ള നി​​ല​​വാ​​ര​​വും പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക മാ​​തൃ​​ക​​ക​​ളും പി​​ന്തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ക്രൂ​​യി​​സ് ടൂ​​റി​​സം മേ​​ഖ​​ല വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും വി​​വി​​ധ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളും പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളും ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നൊ​​പ്പം ഒ​​മാ​​ന്റെ വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​ര ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക, അ​​ന്ത​​ർ​​ദേ​​ശീ​​യ ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സം​​യു​​ക്ത പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളും ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘ഭൂ​​മി​​ശാ​​സ്ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യി ത​​ന്ത്ര​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​വും സ​​മു​​ദ്ര പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​വു​​മാ​​ണ് ഒ​​മാ​​നെ പ്ര​​ധാ​​ന ക​​ട​​ൽ വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​ര ല​​ക്ഷ്യ​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് പൈ​​തൃ​​ക-​​ടൂ​​റി​​സം മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ലെ ടൂ​​റി​​സം പാ​​റ്റേ​​ൺ വി​​ഭാ​​ഗം ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ ഖാ​​ലി​​ദ് അ​​ൽ അ​​സ്‌​​രി പ​​റ​​ഞ്ഞു: എ​​ല്ലാ​​ത്ത​​രം ക​​പ്പ​​ലു​​ക​​ൾ​​ക്കും അ​​നു​​യോ​​ജ്യ​​മാ​​യ സ്ഥി​​ര​​ത​​യു​​ള്ള സ​​മു​​ദ്ര ടൂ​​റി​​സം മേ​​ഖ​​ല വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ഒ​​മാ​​ന്റെ ശ്ര​​മം. ക്രൂ​​യി​​സ് അ​​റേ​​ബ്യ​​യു​​ടെ വി​​പു​​ലീ​​ക​​രി​​ച്ച സ​​ഖ്യം ഗ​​ൾ​​ഫ് സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ (ജി.​​സി.​​സി) രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മു​​ദ്ര ടൂ​​റി​​സം മേ​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​ക്ക് വ​​ഴി​​വെ​​ക്കു​​മെ​​ന്നും പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നു. സ​​ഖ്യ​​ത്തി​​ലെ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്ത​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ സം​​യോ​​ജി​​ത സേ​​വ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ ഗ​​ൾ​​ഫ് മേ​​ഖ​​ല​​യെ ആ​​ഗോ​​ള വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​ര​​വേ​​ദി​​യി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ്ര​​തി​​നി​​ധീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നും സ​​മു​​ദ്ര ടൂ​​റി​​സ​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​വി​​ക്കു​​ള്ള പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കാ​​നും ക​​രാ​​റി​​ലൂ​​ടെ ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്നു.

    ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ ഒ​​മാ​​നി​​ൽ ക്രൂ​​യി​​സ് സീ​​സ​​ൺ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച മ​​ത്ര​​യി​​ലെ സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ഖാ​​ബൂ​​സ് പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ സീ​​സ​​ണി​​ലെ ആ​​ദ്യ ക്രൂ​​യി​​സ് ഷി​​പ്പ് എ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. ജ​​ർ​​മ​​ൻ ക​​മ്പ​​നി​​യാ​​യ ടി​​യു​​ഐ ഓ​​പ​​റേ​​റ്റ് ചെ​​യ്യു​​ന്ന മെ​​യി​​ൻ ഷി​​ഫ്-​​നാ​​ല് എ​​ന്ന ക്രൂ​​യി​​സ് ക​​പ്പ​​ലാ​​ണ് മ​​ത്ര​​യി​​ലെ സു​​ല്‍ത്താ​​ന്‍ ഖാ​​ബൂ​​സ് പോ​​ര്‍ട്ടി​​ല്‍ എ​​ത്തി​​യ​​ത്. 2386 ടൂ​​റി​​സ്റ്റു​​ക​​ളാ​​ണ് ക​​പ്പ​​ലി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. ചൊ​​വ്വാ​​ഴ്ച മു​​സ​​ന്ദം ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റേ​​റ്റി​​ലെ ഖ​​സ​​ബ് പോ​​ർ​​ട്ടി​​ലും വി​​നോ​​ദ സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ളു​​മാ​​യി ക്രൂ​​യി​​സ് ഷി​​പ്പ് അ​​ണ​​ഞ്ഞു. വി​​വി​​ധ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള 2472 വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ളും 952 ക്രൂ ​​അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​ണ് ക​​പ്പ​​ലി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. ഒ​​മാ​​ന്റെ നാ​​ടോ​​ടി ക​​ല​​ക​​ള​​ടെ അ​​വ​​ത​​ര​​ണ​​ത്തേ​​ടെ​​യാ​​ണ് സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ളെ ഖ​​സ​​ബ് പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ വ​​ര​​വേ​​റ്റ​​ത്. ക​​ര​​കൗ​​ശ​​ല ഉ​​ൽ​​പ​​ന്ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ൽ​​പ​​ന​​യും സ​​ജ്ജീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

    മു​​സ​​ന്ദ​​മി​​ലെ ച​​രി​​ത്ര​​പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ സ്ഥാ​​ങ്ങ​​ൾ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ച്ച് ​ബോ​​ട്ട് യാ​​ത്ര​​യും ആ​​സ്വ​​ദി​​ച്ചാ​​ണ് സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ൾ മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. സീ​​സ​​ണി​​ൽ 45 ക്രൂ​​യി​​സ് ഷി​​പ്പു​​ക​​ൾ ഖ​​സ​​ബ് തീ​​ര​​ത്തെ​​ത്തു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ആ​​കെ അ​​ര ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ളെ​​യും സീ​​സ​​ണി​​ൽ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നു.

    TAGS:gulfnewsQatarwelcomesSaudi ArabiaOman
