    Posted On
    date_range 27 March 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 11:46 AM IST

    സാപിൽ അക്കാദമി ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്‌

    സാപിൽ അക്കാദമി സലാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ജേതാക്കളായ സാപിൽ എഫ്‌.സി

    സലാല: ഈദ്‌ അവധി ദിനങ്ങളിൽ സാപിൽ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ സാപിൽ എഫ്‌.സി വിജയികളായി. ബ്രദേഴ്സ്‌ എഫ്‌.സി രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി. മികച്ച കളികാരനായി ഷെഹിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സഹദ്‌ ബെസ്റ്റ്‌ ഡിഫന്ററും മാജിദ് ടോപ്‌ സ്കോററുമായി . പത്ത്‌ ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തത്‌. സാപിൽ മൈതാനിയിൽ നടന്ന ടുർണമന്റ്‌ ഡോ:കെ.സനാതനൻ കിക്കോഫ്‌ ചെയ്തു.

    ഒ. അബ്‌ദുൽ ഗഫൂർ , റസൽ മുഹമ്മദ്‌ , മോഹൻ ദാസ്‌, കെ.എ.റഹീം, റസാഖ്‌ ചാലി ശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കർണാടക സ്റ്റേ റ്റ്‌ ടീമിലേക്ക്‌ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൽ വിദ്യാർത്ഥി മൈഷ മറിയമിന് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി. വിജയികൾക്ക്‌ തരിഖ്‌ , സിറാജ്‌ സിദാൻ എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. നൂർ നവാസ്‌ നേത്യത്വം നൽകി.

    TAGS:newsfootball tournamentOman
    Similar News
    Next Story
