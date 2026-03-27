സാപിൽ അക്കാദമി ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്
സലാല: ഈദ് അവധി ദിനങ്ങളിൽ സാപിൽ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ സാപിൽ എഫ്.സി വിജയികളായി. ബ്രദേഴ്സ് എഫ്.സി രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി. മികച്ച കളികാരനായി ഷെഹിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സഹദ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫന്ററും മാജിദ് ടോപ് സ്കോററുമായി . പത്ത് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തത്. സാപിൽ മൈതാനിയിൽ നടന്ന ടുർണമന്റ് ഡോ:കെ.സനാതനൻ കിക്കോഫ് ചെയ്തു.
ഒ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ , റസൽ മുഹമ്മദ് , മോഹൻ ദാസ്, കെ.എ.റഹീം, റസാഖ് ചാലി ശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കർണാടക സ്റ്റേ റ്റ് ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൽ വിദ്യാർത്ഥി മൈഷ മറിയമിന് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി. വിജയികൾക്ക് തരിഖ് , സിറാജ് സിദാൻ എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. നൂർ നവാസ് നേത്യത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register