    date_range 12 Jan 2026 12:55 PM IST
    date_range 12 Jan 2026 12:55 PM IST

    സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണം

    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ

    അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ​ലാ​ല റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷി​ജു ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​ലീം കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സു​രേ​ഷ്, ര​ഘു, ല​ക്ഷ്മി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ന​ല്ലൊ​രു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സം​ഘാ​ട​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ബു കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ജ​യ്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Santosh Kumar Memorial
