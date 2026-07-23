ആദം -തുംറൈത്ത് റോഡിൽ ശക്തമായ കാറ്റ്; ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആർ.ഒ.പി

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Posted Ondate_range 23 July 2026 12:41 PM IST
Updated Ondate_range 23 July 2026 12:41 PM IST
ആദം -തുംറൈത്ത് റോഡിൽ ശക്തമായ കാറ്റ്; ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആർ.ഒ.പിtext_fields
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News Summary - Sandstorm on Adam-Thumrait road; caution advised
സലാല: സുൽത്താൻ സഈദ് ബിൻ തൈമൂർ റോഡിലെ ആദം മുതൽ തുംറൈത്ത് വരെയുള്ള പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആർ.ഒ.പി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മേഖലയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റുകാരണം റോഡിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ മണൽ അടിയുകയും റോഡിലെ കാഴ്ചാപരിധി ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ റൂട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും വേഗത കുറച്ച്, അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം പോകണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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