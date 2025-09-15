Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:15 AM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ മീ​ലാ​ദ്‌ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ മീ​ലാ​ദ്‌ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സ​ലാ​ല: സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ സ​ലാ​ല ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ മീ​ലാ​ദ്‌ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ​ത്തുസ്സുന്നി​യ്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാപ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.‘സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്ര​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നുവ​രു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സം​ഗ​മം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ശൈ​ഖ് അ​ൻ​വ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല സാ​ലം ബാ ​ഉ​മ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹാ​ജി മ​ണി​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്‌​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്‌ ഫൈ​സി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​ഈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ ജ​ദാ​ദ് അ​ൽ ക​തീ​രി, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​പി. അ​ബ്ദു സ​ലാം ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി, സ​ലാം ഹാ​ജി ആ​മ​യൂ​ർ (ത​ക് വീ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ്, എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു .

    വി​ജ​യം വ​രി​ച്ച മ​ദ്റ​സ​ത്തുസ്സുന്നി​യ്യ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. മൗ​ലീ​ദ് പാ​രാ​യ​ണം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ , ദ​ഫ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ബു​ർ​ദ ആ​ലാ​പ​നം ,സ്കൗ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി, മൊ​യ്‌​തീ​ൻ കു​ട്ടി ഫൈ​സി, അ​ലി ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ്, റ​ഹ്മ​ത്തു​ള്ള മാ​സ്റ്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.റ​ഈ​സ് ശി​വ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും മൊ​യ്തു സി​പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Oman Newssalalahmilad celebrationSamastha Islamic Center
    News Summary - Samastha Islamic Center organizes Milad Sangam in Salalah
