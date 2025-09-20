Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:59 AM IST

    സമസ്ത ഇസ്‍ലാമിക് സെന്റർ മീലാദ് ആഘോഷം

    സമസ്ത ഇസ്‍ലാമിക് സെന്റർ മീലാദ് ആഘോഷം
    സീ​ബ്: സീ​ബ് സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ര്‍ ത​അ്‌​ലീ​മു​ല്‍ ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ മ​ദ്‌​റ​സ സീ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ഹീ​ല​ത് ആ​ല്‍ യൂ​സു​ഫ് ഹാ​ളി​ല്‍ മീ​ലാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്വ​ദ​ര്‍ മു​അ​ല്ലിം യൂ​സു​ഫ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. മ​ദ്‌​റ​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​സീ​സ് നു​ജൂ​മി ഖി​റാ​അ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്‌​നേ​ഹ​പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ വി.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ ഫൈ​സി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര/​പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ഗ​ഫൂ​ര്‍ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, സ​ക്ക​രി​യ ഹാ​ജി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഇ​ബ്‌​റാ​ഹിം തി​രൂ​ര്‍, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ആ​സി​മ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ്, സീ​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്താ​ദ് അ​ലി ദാ​രി​മി, ശം​സു​ദ്ദീ​ന്‍, നാ​സ​ര്‍ ക​ണ്ടി​യി​ല്‍, സ​മീ​ര്‍ അ​ല്‍ ആ​മ്രി, നൗ​ഫ​ല്‍ ക​ണ്ണാ​ടി​പ​റ​മ്പ്, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ട​മേ​രി, സു​ലൈ​മാ​ന്‍ ഹാ​ജി ക​ട​മേ​രി, മൊ​യ്തു വ​യ​നാ​ട്, സ​ക്കീ​ര്‍ വ​യ​നാ​ട്, റാ​ഷി ക​ല്ലേ​രി, മി​ദ്‌​ലാ​ജ് വാ​ണി​മേ​ല്‍, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി മൊ​ഗ്രാ​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സ്‌​ക​ര്‍ പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​ഫ്, സ്‌​കൗ​ട്ട്, ഫ്‌​ല​വ​ര്‍ ഷോ, ​ആ​ക്ഷ​ന്‍ സോ​ങ്, ന​ബി​ദി​ന റാ​ലി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ത്തി.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsmilad celebrationSamastha Islamic Center
