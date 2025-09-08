Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 1:51 PM IST

    സ​മ​സ്ത ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മൗ​ലി​ദ് 18ന് ​മ​ത്ര​യി​ൽ

    poster release
    camera_alt

    പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​ത്ര മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കുന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് റേ​യ്ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മീ​ലാ​ദും സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​രാ​ത്രി 8.30 മു​ത​ൽ മ​ത്ര സ​ബു​ല​ത് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തും.അ​ൻ​വ​ർ മു​ഹി​യി​ദ്ദീ​ൻ ഹു​ദ​വി ആ​ലു​വ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. മ​സ്ക​ത്ത് റേ​ഞ്ചി​ലെ ഉ​സ്താ​ദു​മാ​ർ, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, എ​സ്.​ഐ.​സി, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​ത്റ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ​തുൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ റേ​ഞ്ചിന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള 35 മ​ദ്റ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന് വ​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ബു​ർ​ദ മ​ജ്‍ലി​സ്, കി​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ടീ​നേ​ജ് സ​ർ​ഗ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ്, മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ദ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. യോ​ഗം സി​ദ്ദീ​ഖ് ഫൈ​സി മ​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി യൂ​സു​ഫ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, ഇ​മ്പി​ച്ചി അ​ലി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, മു​സ്ത​ഫ നി​സാ​മി, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്അ​ദി, അ​ബ്ദു​ല്ല യ​മാ​നി , ബ​ശീ​ർ ഫൈ​സി, അം​ജ​ദ് ഫൈ​സി , മോ​യി​ൻ ഫൈ​സി, സു​ബൈ​ർ ഫൈ​സി, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ ഫൈ​സി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news malayalamSamasta
    News Summary - Samasta Grand Maulid on the 18th at Mathra
