    Oman
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 1:47 PM IST

    സമാഇല്‍ മലയാളി കൂട്ടായ്മ ഓണാഘോഷം ഇന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ​മാ​ഇ​ല്‍ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ല്‍ സു​വൈ​രി​ജി​ലെ ദി ​ഗ്രേ​റ്റ് പേ​ള്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ര്‍ തി​രു​വ​ത്ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ടോ​ണി എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത മേ​ള ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ത്രി​പു​ട മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​വും പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ള​വും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു പ​ക​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsonam celebrationMalayali community
    News Summary - Samail Malayali community celebrates Onam today
