    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:57 AM IST

    സ​ലിം ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹ​ജ്രി​ക്ക് ഹം​ദാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രഫി അ​വാ​ർ​ഡ്

    സ​ലിം ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹ​ജ്രി​ക്ക് ഹം​ദാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രഫി അ​വാ​ർ​ഡ്
    സ​ലിം ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹ​ജ്രി

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാഫ​ർ സ​ലിം ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹ​ജ്രി ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹം​ദാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രഫി അ​വാ​ർ​ഡ് (എ​ച്ച്.​ഐ.​പി.​എ) ജേ​താ​വാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ‘പ​വ​ർ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ച്ച്.​ഐ.​പി.​എ 14ാമ​ത് സീ​സ​ൺ സ്പെ​ഷ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സ​ലിം അ​ൽ ഹ​ജ്രി​യെ കൂ​ടാ​തെ റി​ക് സ്മോ​ള​ൻ, മാ​ർ​ക്ക് സ്മി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ധു​നി​ക ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ത്വം പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​ണ് സ​ലിം ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹ​ജ്രി. ഇ​തു​വ​രെ 19ലേ​റെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ‘വി ​ആ​ർ ഒ​മാ​ൻ’ എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ സീ​രീ​സ് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ഫ്.​ഐ.​എ.​പി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ബ്ലാ​ക്ക്-​അ​ൻ​ഡ്-​വൈ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​പ​ത​കം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ​ഹ​ജ്രി​യ​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ ക്രി​യേ​റ്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലും ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

