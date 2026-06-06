കുവൈത്ത്, ബൈറൂത്ത് സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് സലാം എയർ

കുവൈത്ത്, ബൈറൂത്ത് സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് സലാം എയർtext_fields
മസ്കത്ത്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി കുവൈത്തിലേക്കും ബൈറൂത്തിലേക്കുമുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി ഒമാന്റെ ബജറ്റ് എയർലൈനായ സലാം എയർ അറിയിച്ചു.
ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനുമെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ അപലപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ അടിയന്തര തീരുമാനം. കുവൈത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ജൂലൈ 16 വരെയും ലബനനിലെ ബൈറൂത്തിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ ജൂലൈ 17 വരെയുമാണ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ-സൈനിക സാഹചര്യങ്ങളും സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ സലാം എയർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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