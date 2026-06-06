Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകുവൈത്ത്, ബൈറൂത്ത്...
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 6:56 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 6:56 PM IST

    കുവൈത്ത്, ബൈറൂത്ത് സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് സലാം എയർ

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്ത്, ബൈറൂത്ത് സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് സലാം എയർ
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി കുവൈത്തിലേക്കും ബൈറൂത്തിലേക്കുമുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി ഒമാന്റെ ബജറ്റ് എയർലൈനായ സലാം എയർ അറിയിച്ചു.

    ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനുമെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ അപലപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ അടിയന്തര തീരുമാനം. കുവൈത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ജൂലൈ 16 വരെയും ലബനനിലെ ബൈറൂത്തിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ ജൂലൈ 17 വരെയുമാണ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

    മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ-സൈനിക സാഹചര്യങ്ങളും സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ സലാം എയർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:salam airbeirut servicetemporarily suspendedKuwait flight services
    News Summary - Salam Air temporarily suspends Kuwait and Beirut services
    Similar News
    Next Story
    X