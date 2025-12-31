മസ്കത്ത് -മെഡാൻ സർവിസുമായി സലാം എയർtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്തിൽനിന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മെഡാനിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സർവീസുമായി സലാം എയർ. ഏഷ്യയലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് സർവിസ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മെഡാൻ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഒമാന്റെ ബജറ്റ് വിമാനകമ്പിയായ സലാം എയർ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2026 ജൂലൈ മൂന്നു മുതൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസമാണ് സർവീസ് നടത്തുക. ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്കുള്ള സലാംഎയറിന്റെ ആദ്യ നോൺ-സ്റ്റോപ്പ് സർവീസാണിത്.
79.99 ഒമാനി റിയാൽ മുതലാണ് ഒരു ദിശയിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. നോർത്ത് സുമാത്രയുടെ തലസ്ഥാനമായ മെഡാൻ, പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രവും വിനോദസഞ്ചാര കവാടവുമാണ്. ലോകപ്രശസ്തമായ ടോബ തടാകം, ബുകിറ്റ് ലവാങ് മഴക്കാടുകൾ എന്നീ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം കൂടിയാണ് മെഡാൻ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register