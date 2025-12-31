Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​സ്‌​ക​ത്ത് -മെ​ഡാ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:57 AM IST

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് -മെ​ഡാ​ൻ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി സ​ലാം എ​യ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്‌​ക​ത്ത് -മെ​ഡാ​ൻ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി സ​ലാം എ​യ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലെ മെ​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വീ​സു​മാ​യി സ​ലാം എ​യ​ർ. ഏ​ഷ്യ​യ​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മെ​ഡാ​ൻ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ​മാ​ന്റെ ബ​ജ​റ്റ് വി​മാ​ന​ക​മ്പി​യാ​യ സ​ലാം എ​യ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 2026 ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​ണ് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ക. ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ലാം​എ​യ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ നോ​ൺ-​സ്റ്റോ​പ്പ് സ​ർ​വീ​സാ​ണി​ത്.

    79.99 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മു​ത​ലാ​ണ് ഒ​രു ദി​ശ​യി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. നോ​ർ​ത്ത് സു​മാ​ത്ര​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മെ​ഡാ​ൻ, പ്ര​ധാ​ന വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​വും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ക​വാ​ട​വു​മാ​ണ്. ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ടോ​ബ ത​ടാ​കം, ബു​കി​റ്റ് ല​വാ​ങ് മ​ഴ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ എന്നീ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം കൂ​ടി​യാ​ണ് മെ​ഡാ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:salam airOman Newsflight servicesgulf news malayalam
    News Summary - Salam Air launches Muscat-Medan service
    Similar News
    Next Story
    X