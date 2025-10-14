Begin typing your search above and press return to search.
    മസ്‌കത്ത്-കോഴിക്കോട് സർവിസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ച് സലാം എയർ

    മസ്‌കത്ത്-കോഴിക്കോട് സർവിസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ച് സലാം എയർ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​ബാ​റി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്ത്-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് സ​ലാം എ​യ​ർ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​ത്രി 10.55നാ​ണ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​നം.

    എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ച 4.50നാ​ണ് പ​തി​വ് വി​മാ​നം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി 10.45നാ​ണ് അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​സ്‌​ക​ത്ത് വ​ഴി ജി​ദ്ദ, റി​യാ​ദ്, ദ​മ്മാം, കു​വൈ​ത്ത്, ദോ​ഹ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും.

