Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:54 AM IST

    ‘സ​ലാ​ല​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത’ റീ​ൽ​സ് മ​ത്സ​രം

    'സ​ലാ​ല​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത' റീ​ൽ​സ് മ​ത്സ​രം
    സ​ലാ​ല: ‘സ​ലാ​ല​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ സൗ​ഹ്യ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം സ​ലാ​ല​യി​ൽ റീ​ൽ​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ്ത്രീ ​പു​രു​ഷ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള സ​ലാ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ന​വം​ബ​ർ 10 ന് ​മു​മ്പ്‌ 97406786, 92876687 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​ക​രു​ണ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എ​സ്‌.​കെ വ​നി​ത വേ​ദി​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്‌. വ​നി​താ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ർ​ച്ച​ന പ്ര​ശാ​ന്ത്, ഫ​സീ​ല ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:salalaOmanReels Competition
    News Summary - ‘Salala’s Beauty’ Reels Competition
