Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ലാ​ല...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:37 AM IST

    സ​ലാ​ല എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്: അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ലാ​ല എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്: അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സ​ലാ​ല: സു​ന്നി സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ​നീ​ഷ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഷാ​ന​വാ​സ് കാ​ഞ്ഞി​രോ​ട് ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​ണ്. മ​ദ്ര​സ​ത്തു​സു​ന്നി​യ്യ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി എ​സ്.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ബാ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, മു​സ്ത​ഫ അ​രീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. അ​ബ്ദു​സ​ലാം ഹാ​ജി, എ​സ്.​ഐ.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി ത​ളി​ക്ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഈ​സ് ശി​വ​പു​രം, മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി ഫൈ​സി, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല മാ​ഷ്, സ​നീ​ഷ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSalalah SKSSFnew officials
    News Summary - Salalah S.K.S.F.: Abdullah Anwari President
    Similar News
    Next Story
    X