Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 12:26 PM IST

    സ​ലാ​ല ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ക്ല​ബ് ‘കി​ഡ്സ്‌ ഫാ​ഷ​ൻ ഫ്രെ​യിം​സ്‌’

    സ​ലാ​ല ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ക്ല​ബ് ‘കി​ഡ്സ്‌ ഫാ​ഷ​ൻ ഫ്രെ​യിം​സ്‌’
    സ​ലാ​ല ഫൊ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘കി​ഡ്സ്‌ ഫാ​ഷ​ൻ ഫ്രെ​യിം​സ്‌’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ഹോ​ബി​യാ​ക്കി​യ സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ സ​ലാ​ല ഫൊ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ക്ല​ബ്ബ്‌ ‘കി​ഡ്സ്‌ ഫാ​ഷ​ൻ ഫ്രെ​യിം​സ്‌’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഫോ​ട്ടോ ഷൂ​ട്ട്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​ബ്ലി​ക്‌ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫോ​ട്ടോ ഷൂ​ട്ടി​ൽ നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ളും ഫോ​ട്ടോ ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​യെ​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രേ ഫ്രെ​യി​മി​ൽ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​റും പ്ര​മു​ഖ ഫോ​ട്ടോ ഗ്രാ​ഫ​റു​മാ​യ അ​നി​ദാ​സ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി. ഷൂ​ട്ട്‌ ചെ​യ്ത മ​നോ​ഹ​ര ഫ്രെ​യി​മു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ന​ൽ​കും. നേ​ര​ത്തെ ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​സ്‌.​പി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. ഷാ​ജി കെ. ​ന​ടേ​ശ​ൻ, ലൈ​ജു അ​ശോ​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Salalah Photography Club 'Kids Fashion Frames'
