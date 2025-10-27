Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    27 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    27 Oct 2025 10:54 AM IST

    സ​ലാ​ല​–ക​ണ്ണൂർ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്‌ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    സ​ലാ​ല​–ക​ണ്ണൂർ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്‌ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക്‌ നേ​രി​ട്ട്‌ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്‌ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ സ​ലാ​ല​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്ക്വാ​ഡ്‌ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്‌ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ജു ശ​ശി​ധ​ര​ൻ‌‌ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്‌ നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റി. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സ​ർ​വി​സ്‌ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, മാ​ഹി, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്‌, പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, വ​ട​ക​ര, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും കാ​സ​ർ​കോ​ട്‌ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ കൊ​ച്ചി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ മ​യ്യി​ൽ വി​ഷ​യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി.

