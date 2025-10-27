സലാല–കണ്ണൂർ വിമാന സർവിസ്: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിtext_fields
സലാല: സലാലയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് നേരിട്ട് വിമാന സർവിസ് ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരുടെ സലാലയിലെ കൂട്ടായ്മയായ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി.
പ്രസിഡന്റ് ഷിജു ശശിധരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് നിവേദനം കൈമാറി. ഇങ്ങനെയൊരു സർവിസ് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ, മാഹി, തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ, വടകര, കൊയിലാണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്കും കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പ്രവാസികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുമെന്ന് നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പ്രസിന്റെ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി സർവിസുകൾ നിർത്തിയ നിലയിലാണ്. പ്രവാസോത്സവത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച അംബുജാക്ഷൻ മയ്യിൽ വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി.
