Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ലാ​ല റെ​ഡി; ഇ​നി...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 2:14 PM IST

    സ​ലാ​ല റെ​ഡി; ഇ​നി കൗ​ണ്ട്ഡൗ​ൺ!

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ണം
    സ​ലാ​ല റെ​ഡി; ഇ​നി കൗ​ണ്ട്ഡൗ​ൺ!
    cancel



    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല കാ​ത്തി​രു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ രാ​വ് ഇ​ന്ന്. ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സാം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക-​യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം എ.​ജി.​എം ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി അ​ൽ ന​ഹ്ദി മു​ഖ്യാ​തി​തി​ഥി​യാ​വും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ് ഡോ.​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പ​ര​സ്പ​ര സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ​യും സ​ലാ​ല​യി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും സീ​സ​ൺ​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഹ​രി​താ​ഭ നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണും മ​ന​സ്സു​മു​ള്ള സ​ലാ​ല​യി​ൽ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ​യും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ലൂ​ടെ.

    സ​ലാ​ല​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ന​ടി ഭാ​വ​ന, ഗാ​യ​ക​രാ​യ ശി​ഖ, റ​ഹ്മാ​ൻ, മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​മെ​ത്തി. പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, അ​ശ്വി​ൻ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടു​ത​ന്നെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശും ചേ​ർ​ന്ന​തോ​​ടെ വി​സ്മ​യ​രാ​വി​നാ​യി സ​ലാ​ല ആ​വേ​ശ​ത്തോ​​ടെ മ​ണി​ക്കു​റു​ക​ളെ​ണ്ണി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ലെ വി​വി​ധ ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗേ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ​നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ഗാ​ന​സ​പ​ര്യ​ക്ക് ആ​ദ​ര​മാ​യി ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന ഷോ ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കാ​ണി​ക​ളെ ആ​കാം​ക്ഷ​യു​ടെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഷോ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.


    മി​യ​ക്കു​ട്ടി

    മെ​ഹ്ഫി​ലി​ന്റെ സു​ഗ​ന്ധം

    സ​ലാ​ല: ഫോ​ർ​ട്ടു കൊ​ച്ചി​ക്കാ​രി മി​യ എ​സ്. മെ​ഹ​ഖ് എ​ന്ന മി​യ​ക്കു​ട്ടി മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് പാ​ട്ടു​വേ​ദി​യി​ലെ നി​ഷ്‍ക​ള​ങ്ക മു​ഖ​മാ​ണ്. ഫാ​ഷ​ൻ ഡി​സൈ​ന​റാ​യ റ​ജീ​ന​യു​ടെ​യും ഇ​ന്റീ​രി​യ​ർ ഡി​സൈ​ന​റാ​യ അ​സ്‍ല​മി​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​യ മി​യ, കു​ഞ്ഞു​നാ​ളി​ലേ പാ​ട്ടി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ​നാ​ലു വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ലോ​ക്ക് ഡൗ​ൺ കാ​ല​ത്ത് ‘ഖ​ജ്റ മു​ഹ​ബ്ബ​ത്ത് വാ​ലാ..’ എ​ന്ന പാ​ട്ടു​പാ​ടി പ​ക​ർ​ത്തി​യ വി​ഡി​യോ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ബി.​ബി.​സി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ പാ​ടി​യ ‘വാ​തു​ക്ക​ല് വെ​ള്ള​രി പ്രാ​വ്’ എ​ന്ന ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ മി​യ വേ​ർ​ഷ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മി​യ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​രാ​ധ​ക​രെ നേ​ടി​​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പി​താ​വ് അ​സ്‍ലം ഷ​ഹ​നാ​സാ​ണ് മി​യ​യു​ടെ ഗു​രു​വും വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യും. ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി​യു​ടെ രാ​വു​ക​ളെ സം​ഗീ​ത​സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന മെ​ഹ്ഫി​ലു​ക​ളി​ൽ പാ​ടി വ​ള​ർ​ന്ന മി​യ​ക്ക് ഏ​റെ​യി​ഷ്ടം പ​ഴ​യ ഹി​ന്ദി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ന​ശ്വ​ര ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി സാ​ബി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളോ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക​യി​ഷ്ടം കൂ​ടി​യു​ണ്ട്.



    അ​ശ്വി​ൻ

    സ​ലാ​ല: സം​ഗീ​ത​വും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങും ഇ​ഴു​കി​ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് അ​ശ്വി​ന്റെ ജീ​വി​തം. പാ​ല​ക്കാ​ട് കൊ​ടു​വാ​യൂ​ർ മ​ന്ദാ​ര​ത്തു​കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ശ്വി​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സി​ൽ ടീം ​ലീ​ഡാ​യാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ കു​ടും​ബ സ​മേ​തം താ​മ​സം.

    സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ഷ്ടം കൊ​ണ്ട് പാ​ട്ടി​നൊ​പ്പം കൂ​ട്ടു​കൂ​ടി​യ​താ​ണ് അ​ശ്വി​ൻ. കോ​ള​ജ് പ​ഠ​ന കാ​ല​ത്ത് എ​ൻ.​എ​ച്ച്- 47 എ​ന്ന ബാ​ൻ​ഡ് കൊ​ണ്ടു ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ, രാ​ഗ​ര​ത്ന തു​ട​ങ്ങി​യ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ൽ​സ​ര വേ​ദി​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി. ‘ല​വ് ആ​ക്ഷ​ൻ ഡ്രാ​മ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ‘ഒ​രു സ്വ​പ്നം പോ​ലെ..’ എ​ന്ന ഗാ​ന​മാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഗാ​നം. മാ​ളി​ക​പ്പു​റം സി​നി​മ​യി​ൽ ‘ഭൂ​ത​നാ​ഥ സ​ദാ​ന​ന്ദാ..’ എ​ന്ന​ഗാ​ന​വും ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ‘ലോ​ക’​യി​ലെ ശോ​ക​മൂ​കം എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​മി​ഴ് വേ​ർ​ഷ​നും പാ​ടി. സ്വ​ത​ന്ത്ര സം​ഗീ​തം എ​ന്ന ചി​ന്ത​യു​മാ​യി പു​തി​യ ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ് അ​ശ്വി​ൻ.

    പാ​ട്ടി​ന്റെ പ്ര​ണ​യ​വ​ഴി



    ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ

    സ​ലാ​ല: ഗാ​ന​ഗ​ന്ധ​ർ​വ്വ​ൻ യേ​ശു​ദാ​സ്, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ വാ​ന​മ്പാ​ടി കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര, പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ശ​ര​ത് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം അ​നു​ഗ്ര​ഹം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​മാ​ണ് ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്റേ​ത്. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്ക​വെ, തൃ​ശൂ​രി​ലെ സിം​ഫ​ണി ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ശി​ഖ, പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​ക​ളും സ്റ്റേ​ജ്ഷോ​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി പാ​ട്ടി​ന്റെ വ​ഴി​യെ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    16ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഗി​രീ​ഷ് പു​ത്ത​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ ര​ച​ന​യി​ൽ ശ​ര​തി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ‘ ചാ​മ്പ​ക്ക ചു​ണ്ടാ​ണേ...’ എ​ന്ന ആ​ദ്യ​ഗാ​നം.

    ഇ​ട​ക്ക് പ​ഠ​നം സീ​രി​യ​സാ​യെ​ടു​ത്ത് പാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ല്ലു​മാ​റി​യ കാ​ല​ത്താ​ണ് പ്ര​ണ​യ​വ​ഴി​യി​ൽ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഫൈ​സ​ൽ റാ​സി​യെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ശി​ഖ​ക്ക് പാ​ട്ടി​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ര​ണ്ടാ​മ​ധ്യാ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ര​ട്ട എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ക​വി അ​ൻ​വ​റ​ലി​യു​ടെ ര​ച​ന​യി​ൽ ജെ​യ്ക്ക്സ് ബി​ജോ​യി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ പാ​ടി​യ ‘താ​രാ​ട്ടാ​യ് ഈ ​ഭൂ​മി...’ എ​ന്ന ഗാ​നം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വാ​ർ​ഡ് നോ​മി​നേ​ഷ​നി​ൽ വ​രെ​യെ​ത്തി. ഇ​പ്പോ​ൾ ഫൈ​സ​ൽ റാ​സി​യു​മൊ​ത്ത് ‘ഉ​റു​മി’ എ​ന്ന ബാ​ൻ​ഡി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ് ശി​ഖ.

    ഫാ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​റെ​ന്നോ മെ​ല​ഡി​യെ​ന്നോ ഖ​വാ​ലി​യെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാം പാ​ട്ടി​നെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗാ​യി​ക. സ്റ്റേ​ജി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ന്നെ ശി​ഖ​യു​ടെ ഊ​ർ​ജം ഒ​ന്നു​വേ​റെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കാ​ണി​ക​ൾ ശി​ഖ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും വേ​ദി​ക​ളി​ലെ ആ ​പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Salalah is ready; now the countdown begins!
    Similar News
    Next Story
    X