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    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസലാലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങവെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 July 2026 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 12:18 AM IST

    സലാലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങവെ അപകടം; അധ്യാപികയും മൂന്ന് മക്കളും മരിച്ചു

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    സലാലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങവെ അപകടം; അധ്യാപികയും മൂന്ന് മക്കളും മരിച്ചു
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    മസ്കത്ത്: സലാലയിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഒമാനി അധ്യാപികയും മൂന്ന് മക്കളും നിമയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ എയർ ആംബുലൻസിൽ സലാലയിലെ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിച്ചു. ട്രെയിലറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കാർ മറിഞ്ഞാണ് അപകടമെന്ന് ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു.

    ജലാൻ ബാനി ബു അലിയിലെ ‘ദൗഹത്ത് അൽ ഇൽമ്’ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ തെക്കൻ ശർഖിയ സ്വദേശിനിയും മകനും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ദാരുണാപകടത്തിൽ അധ്യാപികയും കുടുംബവും മരണപ്പെട്ടതിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

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    TAGS:accidnetsalalah
    News Summary - Salalah Crash: Family Dies
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