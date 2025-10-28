Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 12:34 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന് കു​തി​പ്പേ​കാ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​ർ

    ഒ​മാ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ലാ​ല​യി​ൽ
    ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന് കു​തി​പ്പേ​കാ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​ർ
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഷാ​ജി പി. ​ശ്രീ​ധ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ. സ​ലാ​ല മേ​ഖ​യെ ചാ​പ്റ്റ​റാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സോ​ൽ​സ​വ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഔ​​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം. 2017 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ സ​ലാ​ല മേ​ഖ​ല​യാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ത്തി​ച്ചു​വ​ന്ന​ത്. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള സ​ലാ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബാ​ഹു​ല്യം കൊ​ണ്ടും സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​യും സ​ലാ​ല മേ​ഖ​ല​യെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​രു ചാ​പ്റ്റ​റാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ സ​ലാ​ല​യെ പു​തി​യ ചാ​പ്റ്റ​ർ ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നേ​ര​ത്തെ മേ​ഖ​ല ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും, ചാ​പ്റ്റ​ർ ആ​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും സ​ലാ​ല​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കേ​ര​ള സം​സ്കാ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​താ​യി സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഷാ​ജി പി. ​ശ്രീ​ധ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണ് സ​ലാ​ല. 24 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ചാ​പ്റ്റ​റി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യ​ത്. പ​ല വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നോ​ൽ​സ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി ധാ​രാ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളെ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് പ്ര​വ​ത്ത​ന വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. 2022 ഇ​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ക​വി​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​ചാ​പ്റ്റ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ശി​വാ​നി നാ​യ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​ലാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ദൂ​രെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന തു​റൈ​ത്ത് അ​ട​ക്കം 14 പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച 18 അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​ണ് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ധാ​രാ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്റ്റാ​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്‌ സ​ലാ​ല കേ​ര​ള വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, കേ​ര​ള സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ്‌ എം.​ഡി യു​മാ​യ ഡോ.​എം.​എ. യു​സു​ഫ​ലി, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, മു​ബാ​റ​ക് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

