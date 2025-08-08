Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:49 AM IST

    സ​ലാ​ല, ഇ​ബ്രി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ വി​സ​ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി

    ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 11 ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​താ​ണ് ഇ​ബ്രി​യി​ലേ​ത്
    സ​ലാ​ല, ഇ​ബ്രി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ വി​സ​ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി
    സ​ലാ​ല/​ഇ​ബ്രി: മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​ലാ​ല, ഇ​ബ്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തി​യ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ഇ​ബ്രി​യി​ലേ​ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ന്യൂ ​സ​ലാ​ല​യി​വെ നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്കി​ന് സ​മീ​പ​മാ​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം. ഇ​ബ്രി​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ഇ​ബ്രി സൂ​ഖി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ബാ​ങ്ക് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഷോ​പ് ന​മ്പ​ർ 9-10 എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ഓ​ഫി​സ്.

    പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്ക​ൽ, വി​സ പ്രോ​സ​സി​ങ്, അ​റ്റ​സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സി​റ്റി​സ​ൺ​ഷി​പ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രും എ​സ്.​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് അ​പ്പോ​യി​ന്റ്‌​മെ​ന്റ് ബു​ക്കി​ങ് പേ​ജ് വ​ഴി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 11 ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​താ​ണ് ഇ​ബ്രി​യി​ലേ​ത്. ആ​ദ്യ ​കേ​ന്ദ്രം മ​സ്ക​ത്ത് ഖു​റ​മി​ലു​ള്ള അ​ൽ റെ​യ്ദ് ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​ത്തേ​താ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​സ്‌.‌​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് അ​തി​ന്റെ സേ​വ​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ടു ​സി​റ്റി​സ​ൺ (ജി.​ടു.​സി) സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ട് എ​സ്‌.‌​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് വ​ർ​ക്ക്ഫ്ലോ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് അ​റ്റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, വി​സ പ്രോ​സ​സി​ങ്, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​നും കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ക​മ്പ​നി വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​സ്‌.‌​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സി​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നോ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് +96876221929, +968-76282008 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ info@sgivsglobal-oman.com എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ-​മെ​യി​ലാ​യും അ​യ​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും https://sgivsglobal-oman.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

