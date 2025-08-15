Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ലാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 1:59 PM IST

    സ​ലാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ലാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്
    cancel

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സ​ലാ​ല വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ക്ല​ബ് ഹാ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 8.30 മു​ത​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ക്കും.മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ര​ക്തദാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീട്ട് നാ​ല​ര മു​ത​ൽ ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ ആ​റി​ല​ധി​കം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ൾ​ച​റ​ൽ നൈ​റ്റി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഝ ​അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​. സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബും മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കും. മിനിസ് ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡി.ജി. ഹാക്കിം മുഹമ്മദ് സാലെ അൽ മക്സൂം മുഖ്യാതിഥിയായി സംബന്ധിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian social clubGulf NewsOman Newsindependence daysalala
    News Summary - Salala Indian Social Club celebrates Independence Day today
    Similar News
    Next Story
    X