Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:43 AM IST

    വ​മ്പ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 'സാ​യ് ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ'

    വ​മ്പ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘സാ​യ് ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​മു​ഖ ഗൃ​ഹ​പ​രി​ച​ര​ണ ഉ​ൽ​പ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ സാ​യ് (ZAY) അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​മാ​വു​ന്നു. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ഒ​രു മാ​സം പി​ന്നി​ട്ട ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ തു​ട​രും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 ‘ഐ​ഫോ​ൺ 17’ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും 100 ഗി​ഫ്റ്റ് ഹാം​പ​റു​ക​ളും നേ​ടാ​നു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് സാ​യ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ‘ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​യ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു ഉ​ൽ​പ​ന്ന​വും ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​തു ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. സാ​യ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന QR കോ​ഡി​ൽ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് ബി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. അ​താ​യ​ത്, എ​ത്ര പ്രാ​വ​ശ്യം സാ​യ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്നു​വോ, അ​ത്ര​യും ത​വ​ണ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന​തും വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​മെ​ന്ന​തും ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. വി​ജ​യി​ക​ളെ ജ​നു​വ​രി 15ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    ‘മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഒ​മാ​ൻ’ എ​ന്ന ലേ​ബ​ലി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ് സാ​യ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.ഡി​ഷ്‌​വാ​ഷ്, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​വാ​ഷ്, ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് പൗ​ഡ​ർ, ലി​ക്വി​ഡ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ്, ആ​ന്റി​സെ​പ്റ്റി​ക് ലി​ക്വി​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന നി​ര​യി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തു​മ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ‘സാ​യ്’​ബ്രാ​ൻ​ഡ്’ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

