Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ഹം സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:23 AM IST

    സ​ഹം സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ഹം സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും
    cancel
    camera_alt

    സ​ഹം സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സു​ഹാ​ർ: സ​ഹം സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​മി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഹം സ​നാ​യ റോ​ഡി​ലെ സ​ഹ​മി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്ന​ത്. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ താ​ല​പ്പൊ​ലി, പു​ലി​ക​ളി, തെ​യ്യം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. വേ​ദി​യി​ൽ ബാ​ത്തി​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്തം, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, സം​ഘ​ഗാ​നം, സി​നി​മാ​ഗാ​നം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സൂ​ര​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​ഫീ​ഖ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ താ​നൂ​ർ, കെ.​വി. രാ​ജേ​ഷ്, ക​വി​രാ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ, മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ, സ​ജീ​ഷ് ജി ​ശ​ങ്ക​ർ, മ​നോ​ജ്‌ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക​ൻ പ​ടി​പ്പു​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും കാ​ർ​ത്തി​ക ടീ​ച്ച​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ഴു​ന്നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക​യാ​യി അ​ൻ​ഷാ​ന ഖാ​നെ​യെ​യും കേ​ര​ള ശ്രീ​മാ​ൻ ആ​യി ദി​ലീ​പി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കാ​ണി​ക​ൾ അ​റി​യാ​തെ അ​വ​ർ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ക​സേ​ര​ക്ക​ടി​യി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മാ​നം ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ത്സ​രം ആ​വേ​ശം തീ​ർ​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗെ​യിം ഷോ​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ കൊ​ല്ലം ക​ട​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു​വി​ന് വേ​ദി​യി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഷാ​രി​ജ ന​സീ​ബ്, ഡോ. ​ത​ൻ​സി ത​ൽ​ഹ​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. വ​നി​ത​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വ​നി​താ​വി​ങ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബീ​ന അ​ശോ​ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ വാ​ജി​ദ്, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, പ്ര​ജി, സു​ബി, ഉ​ല്ലാ​സ്, റോ​ഷ​ൻ, ബി​നു​മോ​ൻ, ബി​നു കു​മാ​ർ, ശോ​ഭ​ൻ, ഉ​നൈ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ്, ഇ​മ്തീ​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsonam celebrationsahamfamily gathering
    News Summary - Saham Souhridvedi Onam celebration and family gathering
    Similar News
    Next Story
    X